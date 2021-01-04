Menemen yüzde 67 zamlandı
Dar gelirlilerin sofrasının vazgeçilmezi menemen de artık lüks tüketim ürünü oldu. Soğanlı menemen yemek isteyenler yüzde 67 soğansız yemek isteyenler yüzde 62 daha fazla ödemek zorunda.
Aralık ayında menemen maliyetleri bir önceki yıla göre zirveye çıktı. Soğanlı menemenin maliyeti yıllık bazda yüzde 67, soğansız menemenin maliyeti ise yüzde 62 artış gösterdi.
Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Ulusoy ile Dr. Caner Özdurak’ın yaptığı Menemen Endeksi’nin Aralık 2020 verileri açıklandı. Hesaplamaya göre, Menemen Endeksi aralık ayında soğanlıda 16.4 puan soğansızda 18.5 puan düşüş gösterdi. Yumurta ve kuru soğan fiyatları aralık ayında artarken çarliston biber ve domates fiyatlarında azalışlar gözlemlendi. Buna göre değişimler çarliston biberde yüzde 1 azalış olurken kuru soğanda yüzde 4 artış yaşandı. Aralıkta domateste yüzde 1 azalış, yumurtada ise yüzde 13 fiyat artışı oldu.
Ulusoy ve Özdurak’a göre kasım ayında bu ürünlerde daya yüksek oranlı artışlar yaşandı. Bunun ana nedeni ise mevsimselliğin etkisiyle sera ürünlerine geçiş sonrası arzın azalması olsa da gıda enflasyonu üzerindeki diğer etkiler de azımsanacak türden değil.
MALİYET ENFLASYONU YAŞANIYOR
Ulusoy ve Özdurak şu değerlendirmeleri paylaştı:
TÜİK enflasyon oranlarına göre kurdaki yüksek artışın önce üretici fiyatlarına yansıdığı görülüyor ve maliyet enflasyonunu doğruluyor.
* Merkez Bankası’nın kasım ayı enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesi nedeniyle yaptığı 200 baz puanlık artış sonrası piyasalarda bankaların kredi faizlerine yaptığı artışların ise enflasyon spiralini körükleme ihtimaline dikkat edilmeli.
- Menemen Endeksi 2018 ve 2019 yıllarının aksine ilk defa Kasım-Aralık ayları arasında 2020 yılındaki kadar sert bir düşüşe işaret ediyor. Bu durum mevsimsellik, maliyet artışları ve salgın dönemindeki tüketici davranışları ile gıda ve alkolsüz içecek grubunun enflasyon sepetindeki ağırlığı bir arada düşünüldüğü zaman yıl sonunu enflasyonunun gıda fiyatları üzerinden “kontrollü” bir şekilde yüzde 14,6 olarak gerçekleştiği fikrini doğuruyor.
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