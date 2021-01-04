Menemen yüzde 67 zamlandı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 12:36

Aralık ayında menemen maliyetleri bir önceki yıla göre zirveye çıktı. Soğanlı menemenin maliyeti yıllık bazda yüzde 67, soğansız menemenin maliyeti ise yüzde 62 artış gösterdi.

Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Ulusoy ile Dr. Caner Özdurak’ın yaptığı Menemen Endeksi’nin Aralık 2020 verileri açıklandı. Hesaplamaya göre, Menemen Endeksi aralık ayında soğanlıda 16.4 puan soğansızda 18.5 puan düşüş gösterdi. Yumurta ve kuru soğan fiyatları aralık ayında artarken çarliston biber ve domates fiyatlarında azalışlar gözlemlendi. Buna göre değişimler çarliston biberde yüzde 1 azalış olurken kuru soğanda yüzde 4 artış yaşandı. Aralıkta domateste yüzde 1 azalış, yumurtada ise yüzde 13 fiyat artışı oldu.

Ulusoy ve Özdurak’a göre kasım ayında bu ürünlerde daya yüksek oranlı artışlar yaşandı. Bunun ana nedeni ise mevsimselliğin etkisiyle sera ürünlerine geçiş sonrası arzın azalması olsa da gıda enflasyonu üzerindeki diğer etkiler de azımsanacak türden değil.

MALİYET ENFLASYONU YAŞANIYOR

Ulusoy ve Özdurak şu değerlendirmeleri paylaştı:

TÜİK enflasyon oranlarına göre kurdaki yüksek artışın önce üretici fiyatlarına yansıdığı görülüyor ve maliyet enflasyonunu doğruluyor.

* Merkez Bankası’nın kasım ayı enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesi nedeniyle yaptığı 200 baz puanlık artış sonrası piyasalarda bankaların kredi faizlerine yaptığı artışların ise enflasyon spiralini körükleme ihtimaline dikkat edilmeli.