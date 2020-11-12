Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım

12 Kasım 2020 Perşembe, 15:14

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarının sorulması üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Ben tek bir şey söyleyeyim, biz HDP ile CHP ile Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Genel Başkan olarak tekrar söyleyeyim, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bu kadar geniş söylüyorum... Buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında. Bir anayasa çalışması yapmadık ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık."

Genel Başkan sıfatıyla konuştuğunu vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına bir açıklama yaptı ama ben hepsiyle birlikte söylüyorum, İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum, hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta."



İYİ PARTİ'DEN ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLAMASI: "YALAN RÜZGARI, BÖYLE BİR ANAYASA ÇALIŞMASI HİÇ OLMAMIŞTIR"

Nitekim son dönemde, aziz milletimizin İYİ Parti’ye olan teveccühünün, bazı odakları korkutacağını biliyorduk. Kurulduğu günden bu yana, Türk siyasetinde dengeleri değiştiren, yerel seçimlerle birlikte, değişmez sanılanları değiştiren İYİ Parti, tüm kadrolarıyla, her tür manüplasyona ve saldırıya da hazırdı. Sayın Ümit Özdağ’ın, bir süredir, mensubu olduğu partimizle ilgili açıklamalarını dikkatle izliyoruz. Öncelikle ifade etmek isteriz ki; ithamları, sahip olduğu kariyer ve tecrübesiyle örtüşmemektedir. İYİ Parti olarak, talihsiz açıklamaları ile kendisine verdiği zararı endişeyle izliyoruz. Bu zarar öyle bir noktaya ulaştı ki; Sayın Özdağ, bir televizyon programındaki iddialarını, 11 Kasım Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, kelimenin tam anlamıyla 'Yalan rüzgarına' dönüştürdü. Milletimizin emin olmasını isteriz ki; İYİ Parti’nin aziz milletimizden sakladığı bir gündemi, bir ajandası, ilişkileri ya da projeleri yoktur ve olamaz. İYİ Parti, attığı ve atacağı adımların, yetkili kurullarında konuşup değerlendirildiği, son derece şeffaf bir yol haritasına sahiptir. Bu gerçek ışığında; Sayın Özdağ’ın iddiaları konusunda ilk ve son kez olmak kaydıyla, aziz milletimizi bilgilendirme ihtiyacı duymaktayız."

"İYİ PARTİ KATILMAMIŞTIR ÇÜNKÜ BÖYLE BİR ÇALIŞMA OLMAMIŞTIR"

İYİ Parti ve İYİ Parti’yi temsilen hiç kimse, bir başka partiyle anayasa çalışmasına katılmamıştır. Çünkü zaten böyle bir çalışma hiç olmamıştır. İYİ Parti’nin hiçbir yöneticisi, Ak Parti ile gizli ya da açık bir anayasa çalışması yapmamıştır. Önüne geleni fetöcülükle suçlayan iktidar mantığıyla benzeşen, fetöcülük ve fetöcüler iddiası, İYİ Parti’ye asla yapışmayacak bir lekeleme çabasıdır.

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ SİYASETTE DEĞİL, PSİKİYATRİ SERVİSİNDE"

Bugünün muktedirleri bile, ellerindeki tüm devlet imkanları, istihbarat imkanları, yargı imkanlarına rağmen, İYİ Parti’nin üzerinde tek bir damla leke bulamamış ve sonuçta 'Yerli ve Milli' sıfatını teslim etmek zorunda kalmışken, Ümit Özdağ’ın bu konudaki 'Sadık hizmeti', siyaset çöplüğündeki ve vicdanlardaki yerini almaya mahkumdur. Aziz milletimizin dikkatine sunmak isteriz ki; iktidar Partisi’nin grup başkanvekili, sayın Özdağ’ın her açıklaması sonrasında devreye girip, benzer bir üslupla partimize saldırmıştır. Bu açık 'iz'in takipçisiyiz. Ancak aynı iktidar partisinin sözcüsü, sayın Özdağ’ın iddialarını kesin bir dille yalanlamıştır. Bilinmelidir ki; İYİ Parti’yi, hem Ak Parti’yle, hem HDP’yle, hem PKK’yla hem de fetöyle birlikte olmakla itham etmenin dayanılmaz hafifliği, aslında psikolojik bir sorunudur. O sorunun çözümü de siyaset de değil, psikiyatri bilimindedir.”



