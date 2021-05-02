Meral Akşener'den 'Türkiye' tanımı: Bir illüzyon ustasının elindeki ülke: Kayıplar ülkesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sıraladığı paylaşımında "Bir illüzyon ustasının elindeki ülke: Kayıplar ülkesi" tanımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 18:25
Meral Akşener'den 'Türkiye' tanımı: Bir illüzyon ustasının elindeki ülke: Kayıplar ülkesi
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Kayıplar Ülkesi'ne dönüşen memleketimizde, büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın; Ülkemize kaybettirdiklerini, arkasında durmadığı sözlerini, bedelini milletimize ödettiği hatalarını, yapay gündemlere kurban ettiği gerçek dertlerimizi, unutmayacağız, unutturmayacağız..." eleştirilerini sıraladı.

"BİR İLLÜZYON USTASININ ELİNDEKİ ÜLKE: KAYIPLAR ÜLKESİ"

Video açıklamasına, "Bir illüzyon ustasının elindeki ülke: Kayıplar ülkesi" sözleriyle başlayan Meral Akşener, şunları kaydetti:

- Hergün farklı bir tarihte sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp

- Gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye görevlileri kayıp

- Uçan ekonomi masalları içerisinde 128 milyar dolarlık rezerv kayıp

- PowerPoint sunumlarının efendisi Damat Bakan kayıp

- Çilesi bitmeyen EYT'linin hakkı kayıp

- Polise, hemşireye söz verilen 3600 ek gösterge kayıp

- Kadının mutluluğu, esnafın yardımı, gencin umudu, çiftçinin hasadı kayıp



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