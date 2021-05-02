Meral Akşener'den 'Türkiye' tanımı: Bir illüzyon ustasının elindeki ülke: Kayıplar ülkesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sıraladığı paylaşımında "Bir illüzyon ustasının elindeki ülke: Kayıplar ülkesi" tanımını yaptı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Kayıplar Ülkesi'ne dönüşen memleketimizde, büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın; Ülkemize kaybettirdiklerini, arkasında durmadığı sözlerini, bedelini milletimize ödettiği hatalarını, yapay gündemlere kurban ettiği gerçek dertlerimizi, unutmayacağız, unutturmayacağız..." eleştirilerini sıraladı.
"BİR İLLÜZYON USTASININ ELİNDEKİ ÜLKE: KAYIPLAR ÜLKESİ"
Video açıklamasına, "Bir illüzyon ustasının elindeki ülke: Kayıplar ülkesi" sözleriyle başlayan Meral Akşener, şunları kaydetti:
- Hergün farklı bir tarihte sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp
- Gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye görevlileri kayıp
- Uçan ekonomi masalları içerisinde 128 milyar dolarlık rezerv kayıp
- PowerPoint sunumlarının efendisi Damat Bakan kayıp
- Çilesi bitmeyen EYT'linin hakkı kayıp
- Polise, hemşireye söz verilen 3600 ek gösterge kayıp
- Kadının mutluluğu, esnafın yardımı, gencin umudu, çiftçinin hasadı kayıp
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