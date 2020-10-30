Meraya maden ocağı

30 Ekim 2020 Cuma, 11:37

Tokuş köyüne 2015 yılında “kalsit ocağı ve kırma eleme tesisi” yapılmak istendi. Sivas Valiliği’ne bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü projeye “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli değildir” kararı verdi. Köy sakinleri köyün geçim kaynağının arıcılık ve hayvancılık olduğunu belirterek, köyün tek mera alanına sahip olduğunu ve yapılması planlanan tesisin bu alanda olacağını belirterek valililiğin kararın iptalini istedi. Sivas İdare Mahkemesi de köylüleri haklı bularak kararı iptal etti.

‘HAYVANLARI OTLATAMAYIZ’

Meraya yakın başka bir alanda bu kez “Kalker ocağı ve kırma eleme tesisi” projesi yapılmak isteniyor. Müdürlük bu projeye de “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Köylüler meraları için tekrar ayakta. Projenin iptal edilmesini istediklerini anlatan Tokuş Köyü Muhtarı Erdal Aydın “Burası hayvanların otlak alanı. Maden ocağı olursa hayvanları otlatamayacağız. Her yer toz olacak. İçme sularımız da tehlikeye girecek. Arıcılık da yapıyoruz burada, o da tehlikeye girecek. Maden ocağının yapılmasını istemiyoruz. Önceden de mahkemeye verdik, iptal ettirdik. Bu sefer de sağıa, soluna açmak istiyorlar. Biz otlak alanımızı savunmaya devam edeceğiz. Dava açtık” dedi.