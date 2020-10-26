Merkel'den Macron'a destek

26 Ekim 2020 Pazartesi, 17:36

Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa'da bir öğretmenin, öğrencilere Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri gösterdiği için öldürülmesine meydan okuyan Macron hakkındaki sözlerinin kınandığı belirtildi.



AFP'de yer alan habere göre sözcü Seibert açıklamasında, "Fransız öğretmen Samuel Paty'nin İslamcı bir fanatik tarafından korkunç bir şekilde öldürülmesi karşısında yapılan bu yorumlar kabul edilemez, karalayıcıdır" ifadeleri yer aldı.

"MACRON'UN İSLAMLA DERDİ NEDİR?"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty’nin cenaze töreninde, Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise buna yanıt olarak, "Bu Macron denilen zatın İslam’la derdi nedir? Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir! Öncelikle bir akli noktadan kontrol" ifadelerini kullanmıştı.