Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası temmuz toplantısında faiz indirimine gitmedi. TCMB, faiz indirimleri serisini geçen ay durdurmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı politika toplantısını gerçekleştirdi. Banka, beklentilere paralel bir şekilde faiz değişikliğine gitmedi. Buna göre bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 8.25 seviyesinde kaldı.
Art arda dokuz toplantıda faiz indirimine giden TCMB, Haziran toplantısında indirimlere ara vermişti. Bloomberg HT anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi faiz değişikliğine gidilmeyeceği yönündeydi. Yabancı uzmanlar da değişiklik beklemiyordu.
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