Merkez Bankası şirketlerin dövizini yakın takibe aldı

10 Haziran 2020 Çarşamba, 09:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından, gönderdiği yazıda firmalardan, çeyrek dönemlik raporlamaların yanı sıra, haftalık raporlama da yapılmasını istedi.

Yazıda ülke ekonomisindeki genel eğilimlerin ve uygulanan ekonomik politikaların etkilerinin zamanlı izlenebilmesi açısından firmaların çeyrek dönemlik raporlamalarının yanı sıra haftalık raporlanmasına da ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Son dönemde Merkez Bankasının Döviz rezervlerinde meydana gelen düşüşün ardından Banka ve BDDK birkaç adım atarak döviz alımını zorlaştırmıştı.

Bunlar arasında ihracatçı ya da sanayici olmayan kurum ve bireylere BSMV artışı gibi maddeler yer almıştı.

Bloomberg HT'den Cumhur Örnek'in haberine göre, Merkez'in bu son adımla belli kritlerleri haiz firmaları daha yakından takip edebileceği ve ülkedeki döviz pozisyonunu daha yakından izleyebileceği ve raporlayabileceği belirtiliyor.

“Bu kapsamda Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi ile belirlenen yükümlülük koşullarını sağlayan firmalar, haftalık olarak, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine uygun olarak hazırlanmış yasal mali tablo verilerini YP ve TL ayrımında raporlayacaktır. Raporlamalar Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak olup, ayrıca reeskont veya tahakkuk hesaplaması beklenmemektedir.”

Yükümlülük kapsamına giren firmalar 17/2/2018 tarihli Resmi Gazetede şu şekilde tanımlanmıştı:

“MADDE 5:

(1) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlüdür. Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmî Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenir.

Firmalar 16 Haziran tarihinden haftalık olarak her hafta Salı mesai bitimine kadar raporlamalarını yapacak.