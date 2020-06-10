Merkeze alınan valiler arasında dikkat çeken isim!
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 41 ilin valisi değişti. Sağlık çalışanlarına yönelik sözleri büyük tepki çeken Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle 41 ilin valisi değişti. Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi olurken; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir Valisi oldu. 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu, 23 ilin valisi yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illere vali olarak atandı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SUÇLAMIŞTI
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Erdoğan Bektaş, nisan ayında düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri nedeniyle eleştirilmişti.
Vali Bektaş “Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık” demişti.
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