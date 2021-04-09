Merkezefendi şampiyonluğa kilitlendi
Türkiye Basketbol Ligi'nde son 10 maçını kazanarak Samsunspor'la birlikte zirveyi paylaşan Merkezedendi Belediyesi Denizli Basket, kalan 5 hafta öncesi şampiyonluğa kilitlendi.
Türkiye Basketbol Ligi'nde son 10 maçını kazanarak Samsunspor'la birlikte zirveyi paylaşan Merkezedendi Belediyesi Denizli Basket, kalan 5 hafta öncesi şampiyonluğa kilitlendi. Pazartesi günü deplasmanda Balıkesir Büyükşehir ile oynayacak Merkezefendi'de Başkan Veli Deveciler, "Süper Lig yolunda oynadığımız son 10 maçı kazandık. Bu hafta çok önemli Balıkesir deplasmanında olacağız. Ligin en iyi takımlarından biri olan Balıkesir BŞB, kariyerli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Sezonun en iyi maçlarından biri olacak" diye konuştu.
Başkan Veli Deveciler, "Takımdaki havadan memnunum. Herkes çok ciddi, kararlı ve keyifle çalışıyor. Oyuncularımız ve teknik ekip canla başla çalışıyor. Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle oyuncularımıza sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Umarım sağlıklı bir şekilde tam takım sahaya çıkar ve hep birlikte sahada oluruz. Takımımıza ekranları başından destek verecek herkesin gönülden desteklemelerini ve dualarını eksik etmemelerini temenni ediyoruz" dedi.
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