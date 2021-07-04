Merkezi kayıtlı elektronik posta rehberi kurulacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, merkezi kayıtlı elektronik posta (KEP) rehberi kurulacak ve gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği sağlanarak işletilecek.
BTK'nin, Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, merkezi KEP rehberi, kurum tarafından kurulacak ve gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği sağlanarak işletilecek.
Merkezi KEP rehberinin kurulumuna, yönetimine, işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının (KEPHS) bu kapsamdaki yükümlülükleri kurum tarafından belirlenecek.
KEPHS'ler gerçek zamanlı olarak KEP rehberini güncel tutmak, merkezi KEP rehberine entegre olmak ve bu rehberle uyumlu çalışabilmek için gerekli tedbirleri almak, altyapıyı kurmak ve işletmekle yükümlü olacak. Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları, kendi KEP rehberi kayıtlarında meydana gelen tüm değişiklikleri doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde merkezi KEP rehberine işleyecek.
Kayıtlı elektronik posta hesabı sorgulama ve doğrulama işlemleri, gönderici tarafından hizmet aldığı KEPHS vasıtasıyla merkezi KEP rehberinden gerçekleştirilecek.
Merkezi KEP rehberinden sağlanabilecek diğer hizmetler ve uygulamalar K-kurum tarafından belirlenecek.
KEPHS, merkezi KEP rehberinden yapmış olduğu tüm işlemlere ilişkin işlem kayıtlarını ilgili mevzuat ile belirlenen süre boyunca saklamakla yükümlü olacak.
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