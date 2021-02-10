Mersin’in Mezitli ilçesinde narenciye bahçelerinin sanayi sitesine dönüştürülme planını köylüler protesto etti
Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi’ndeki narenciye bahçeleri, sanayi sitesi yapılmak üzere kamulaştırılmak istenen köylüler, seslerini yetkililere duyurabilmek için belediye meclisi önünde limon dallarıyla eylem yaptı. Çiftçiler belediye başkanlarına, “Bin bir emekle yetiştirdiğimiz bahçelerimizi kesmeyin” çağrısında bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Yanlış yapılmışsa yanlışta ısrar edemeyiz” diyerek imar planlarının yeniden ele alınacağının sinyalini verdi.
Mezitli Davultepe Mahallesi’nde 400 dönüm narenciye alanı, önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tarım alanı dışına çıkarılmış, daha sonra belediye meclislerinde sanayi sitesi projesi için yapılaşmaya açılmıştı. Bahçelerinin sanayi sitesi için heba edileceğini Cumhurbaşkanlığı’nın acele kamulaştırma kararı ile öğrenen çiftçiler günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyor.
Çiftçiler, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının yapıldığı Kongre Merkezi’nin önünde ellerinde bahçelerinden kestikleri limon dallarıyla bekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile 13 ilçe belediye başkanına limon dallarını sunan çiftçiler, “Bunlar bizim bahçelerimizin ürünü. Bahçelerimizin üzerine sanayi sitesi yapılmak isteniyor. Bin bir emekle yetiştirdiğimiz bahçelerimizi kesmeyin” çağrısında bulundu.
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