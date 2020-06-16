Mert Hakan ve Emre polemiği

16 Haziran 2020 Salı, 00:05

Sivasspor'da isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç polemiği yaşanıyor.

Mert Hakan maç sonrası, "Seneye Sivasspor'da yokuz" dedi. Aynı futbolcu sezon başından beri izlediği Galatasaray'ı sosyal medya hesap takibinden çıkardı.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise son günlerde adları transfer haberlerinde sıkça geçen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında, "Kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla biz de ligde bulunduğumuz durum ve yer itibarıyla kendilerine bir teklif yapacağız. Ama biraz da onlarla imza attığı iddia edilen takımlara bu soruları sorun. Bakalım onlar ne diyecekler, ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalınıyorsa bilmiyorum. Peki neden yayınlanıyor bu tür yayınlar bilemiyorum. Eğer Galatasaray'a giderlerse ayıp ederler" dedi.