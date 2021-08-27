Mesleğinde 61 yılı devirdi: Tek derdi çırak bulamamak

27 Ağustos 2021 Cuma, 11:51

Sivas'ta yaşayan Hacı Korkmaz 10 yaşında çırak olarak başladığı bakır ve kalaycılık işinde 61 yılı doldurdu. Bu mesleğin şehirdeki son temsilcilerinden olan Korkmaz, iş yerine çırak bulmakta güçlük çekiyor.

ÇIRAK BULMAKTA ZORLANIYOR

Korkmaz, kalaycılık mesleğinde 50 senedir çırağının olmadığını söyledi. Küçük yaşta bu işe başladığını anlatan Hacı Korkmaz, “Ben 10 yaşında bu mesleğe başladım. Şu anda 71 yaşındayım, o zamandan beridir devam ediyorum'' dedi.

MESLEĞİ YAPAN ÜÇ KİŞİDEN BİRİ

Korkmaz'a göre, meslek eski parlak günlerini yaşamaktan çok uzakta ve yalnızca birkaç kişi tarafından icra ediliyor:

''Bu mesleği yapan 3 kişi kaldık. Eskiden burada 150 tane kalaycı dükkanı varmış anlatılanlara göre, şimdi herkes bıraktı 3 tane adam kaldı burada. Arkadaşım orada siliyor düzeltiyor, ben bu ocakta kalaylıyorum. Ondan sonra müşteriye veriyorum.''

'ÇIRAK BULMA SORUNU 50 YILDIR VAR'

Çırak bulma sorununun 50 yıldır devam ettiğini söyleyen Korkmaz, yeni yetişenlerin olmaması nedeniyle mesleğin bitmek üzere olduğunu şöyle anlattı:

''Bu meslekte çırak aşağı yukarı 50 senedir yok, çünkü bu mesleğe gelmez. Onun için de çırak bulamıyoruz, o yüzden meslek bitiyor. Öncekiler bırakıyor ama yetişen olmuyor, yetişen olsa onlar devam eder ama yetişen de yok.''

'ATEŞ BAŞINDA SAATLERCE ÇALIŞMAK KOLAY DEĞİL'

Korkmaz'ın aktardığına göre, mesleğin 3 kişinin eline kalmasının bir diğer sebebi de çalışma koşullarının ağırlığı. Ateş başında sürekli bilek gücüyle çalışmayı gerektiren kalaycılıkla ilgilenecek yeni çalışanları bulmak kolay değil.

'BİTMEK ÜZERE OLAN BİR MESLEK'

Baba mesleği de kalaycılık olan ve uzun yıllardır Hacı Korkmaz ile birlikte çalışan Yunis Şevran, “Bu mesleğe ben ortaokulu bitirince liseye gitmedim, babam bakırcı, kalaycıydı, böyle babamın yanında çalışmaya başladım. Askerden geldikten sonra başka bir iş bulamadım, babamın yanında çalışmaya devam ettim. Babam öldükten sonra babamın arkadaşı vardı onunla beraber çalıştım, o da yaşlanıp bıraktıktan sonra Hacı ustamla kendi dükkânımızda çalışmaya başladık'' diye konuştu.

Şevran'a göre de çalışma koşulları ağır:

''Ateş yandığı için içerisi sıcak oluyor, tabii ki yaz mevsiminde daha sıcak oluyor. Çırak yetişmiyor bu meslekte. Bir Hacı usta kaldı, ben kaldım, bir de Mehmet ustanın oğlu var Adem. O da hasta olduğu için çalışamıyor. Bitti, bitmek üzere olan bir meslek”.