Messi rekor için sahada

13 Şubat 2021 Cumartesi, 15:27

La Liga’nın 23. haftasında Barcelona’nın sahasında Alaves’i ağırlayacağı maçta Lionel Messi yeni bir rekor için sahada olacak. Barcelona ile ligde 504 maça çıkan yıldız oyuncu bugün maça çıkması halinde Barcelona formasıyla La Liga’da en çok forma giyen oyuncu olan Xavi’nin 505 maçlık rekoruna ortak olacak. Ligde attığı 457 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Arjantinli oyuncu, Xavi’nin tüm kulvarlarda en çok Barcelona forması giyen oyuncu rekorunu kırabilmesi için dokuz maçta daha forma giymesi gerekiyor. Lionel Messi bugün maça bir rekora daha imza atmak için çıkacakken Sergio Busquets de farklı bir rekor için sahada olacak. Barcelona ile ligde 398 maça çıkan Busquets, Katalan ekibinin bugün sahadan galibiyet ile ayrılması halinde Barcelona’da forma giyip 300 galibiyete ulaşan dördüncü oyuncu olacak. 300 galibiyete ulaşan veya geçen isimler arasında Lionel Messi (373), Xavi Hernandez (322) ve Andreas Iniesta (312) bulunuyor.

