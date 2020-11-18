"Messi'nin ayrılığına hazırız"
La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin İspanya'da ayrılık ihtimaline hazır olduklarını söyledi.
Lionel Messi, 13 yaşında katıldığı Barcelona'dan geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılmak istemiş ancak 700 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi nedeniyle takımda kalmıştı. Arjantinli yıldız daha sonra Ekim ayında istifa eden kulüp başkanı Josep Maria Bartomeou ile anlaşmazlığa düşmüştü.
Futbol dünyasını uzun süren meşgul eden konuyla ilgili görüşlerini bildiren La Liga Başkanı Javier Tebas, Messi'nin İspanya'da kalmasını istiyor ancak ayrılık halinde de zorluk yaşamayacaklarını düşünüyor.
Tebas, Neymar'ın 2017'de Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e ve Cristiano Ronaldo'nun 2018'de Real Madrid'den Juventus'a transfer olmasının ardından La Liga'da rekabetin gelişmeye devam ettiğini savundu.
"Messi'nin La Liga'da kalmasını tercih ederiz ama Ronaldo ve Neymar ayrıldı ve herhangi bir fark görmedik. Hazırız."
Başkan Tebas, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki yıldızın ayrılık durumunda yeni adresinin Manchester City olacağını belirtti.
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