Fenerbahçe'de Mesut'tan kötü haber
Yıldız futbolcunun sağlık durumu daha sonra netlik kazanacak.
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, girdiği ikili mğcadele sonucunda sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrıldı.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil yaşadığı sakatlık sonucu sedyeyle sahadan ayrıldı. Mücadelenin 65. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Özil, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından sekerek saha kenarına taşındı. Sağlık personelinin talebi doğrultusunda saha içine giren görevliler Özil’i sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı. Özil’in yerine 67. dakikada İrfan Can Kahveci dahil oldu. Yıldız futbolcunun sağlık durumu daha sonra netlik kazanacak. Ancak ilk gelen bilgilere göre Mesut'in bilek bağlarında ciddi bir yaralanma olduğu ve bir süre oynayamayacağı belirtildi.
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