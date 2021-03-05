Mesut Özil’in sakatlığı dünya basınında
Antalya maçında sakatlanan Mesut Özil’in sakatlık haberleri dünya basınında yer aldı.
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil’in haberleri dünya basınında yer aldı.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinin 65. dakikasında aldığı darbe sonucu sakatlanan Mesut Özil’in sakatlık haberleri dünya basınında yer aldı. İngiliz, İspanyol ve Alman basını Özil’in sakatlığı hakkında bilgi verirken, ayrıca yıldız futbolcunun dünkü mücadelede mutlak bir gol pozisyonu da kaçırdığını belirtti.
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