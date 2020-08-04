Metal işçisi zamdan memnun

04 Ağustos 2020 Salı, 06:00

Türk Metal Sendikası, üyelerinin yaşam koşullarıyla ilgili kanaat, şikâyet ve memnuniyetlerini ölçmek için anket yaptırdı. Ankette, geçen yıl 10 üzerinden 6.7 olan sendikaya güven oranı, ocak ayında imzalanan 2019-2021 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin ardından 8.5’e yükseldi. Ankete katılan 9 bin 512 üyenin yüzde 85’inin ücret artışından memnun olduğu belirtildi.

200 bine yakın üyesiyle metal işkolunun en büyük işçi sendikası olan Türk Metal, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi yaptırdığı anketlerle üyelerinin öneri, talep ve sorunlarını belirliyor, bunları sözleşme masasına taşıyor, sözleşmenin imzalanmasının ardından da üyelerinin memnuniyetini ölçüyor.

Sendika, bu kapsamda bir araştırma şirketine 9 bin 512 üyenin katıldığı bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) yöntemiyle çalışma yaptırdı. Ankette çıkan sonuçlara göre:

- 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’ndeki ilk 6 ay yüzde 18.49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25.50’yi bulan ücret zamlarındaki memnuniyetleri soruldu. Bu soruya, katılımcıların yüzde 46.6’sı “pekiyi”, yüzde 38.2’si “iyi”, yüzde 12.1’i “orta”, yüzde 2’si “zayıf”, yüzde 0.7’si “çok zayıf” yanıtını verdi.

- Katılımcılara, sendikanım en başarılı olduğu alanın sorulması üzerine, yüzde 25.1 ile “işçi hakları” ilk sırada geldi. Bu cevabı, yüzde 24.9 ile sözleşme/toplu iş sözleşmesi izledi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, “Sonuçlar bizi memnun etti ancak sendika yönetimini başarılı görmek için yeterli değil. Amacımız, tüm üyelerimizin sendikasına güvendiği, memnun kaldığı sonuçlara ulaşmak” dedi.