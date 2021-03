Metallica'dan 'Master of Puppets'ın 35. yaşına özel 'Battery' performansı

05 Mart 2021 Cuma, 00:05

Trash metalin yükselişte olduğu 80’lerin en başarılı albümlerinden "Master of Puppets", 3 Mart 1986’da yayımlandı. Metallica, "Master of Pupptes"ın 35. yılına özel, albümün yüksek tempolu şarkılarından "Battery"yi The Late Show with Stephen Colbert’ta seslendirdi.

"Battery"nin yanı sıra "Orion", "The Thing That Should Not Be", "Disposable Heroes” gibi şarkıların da yer albüm, ABD Kongresi tarafından korumaya alınıp milli bir değer ve başarı olarak kabul edilmişti.

Metallica’nın "Battery" performansı buradan izlenebilir: