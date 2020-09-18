Meteoroloji'den 3 il için ‘sarı kod’lu uyarı

18 Eylül 2020 Cuma, 16:33

Meteoroloji, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı kod"la kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda; "Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SARI KOD HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.