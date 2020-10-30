Meteoroloji'den 9 il için sarı kod uyarısı
11.00'de başlaması beklenen kuvvetli yağışların gece saat 12.00'ye kadar etkili olacağı tahmin edilirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hem meteoroloji ve AFAD uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; yurdun batı kesimlerinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Marmara’nın doğusu; Bursa, Yalova ,Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Batı Karadeniz; Düzce, Zonguldak, Bartın kıyılarında oldukça kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji ise şöyle dedi:
''30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu (Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ile zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul’un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli’nin Kandıra, Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır''
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