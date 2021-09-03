Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok il için uyarı

03 Eylül 2021 Cuma, 07:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara’nın kuzeydoğusu, (Amasya, Çorum hariç) Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile bu akşam ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güney, Ege’nin kıyı, İç Anadolu’nun doğu, Orta Karadeniz’in kıyı, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ, RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, vatandaşlara kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları yönünde çağrılarda bulunuyor. Meteoroloji’nin uyarıları şu şekilde:

* Yağışların, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu’nun kıyı, Sinop’un batı, Samsun’un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun’da çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²), Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m² üzeri) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Rüzgarın Marmara’nın güney, Ege’nin kıyı, İç Anadolu’nun doğu, Orta Karadeniz’in kıyı, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL UYARI

Meteoroloji’nin uyarı yaptığı bölge ve iller ise şu şekilde:

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri ile Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyinde kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 22°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu çevreleri bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde doğusunun yer yer parçalı bulutlu Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu’nun kıyı, Sinop’un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde İnebolu ile Sinop kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Amasya, Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Trabzon ile Samsun’un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun’da yer yer şiddetli (51-100 kg/m²), Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m² üzeri) olması bekleniyor.

RİZE 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 21°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam il genelinde ve yarın sabah saatlerinde doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum çevrelerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Van’ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cuma) bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı