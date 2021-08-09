Meteoroloji'den Karadeniz için 'turuncu' kodlu uyarı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yağışların Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların 10 Ağustos Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.