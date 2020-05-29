Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır'da gök gürültü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden
yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile
Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, sabah
saatlerinde Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ile Ankara'nın il merkezi ve
kuzey ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu illerde yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklıkları, batı kesimlerde mevsim normallerinin altında,
diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.
Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, iç ve batı kesimlerde
kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in
iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu
nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem
taşıyor.
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