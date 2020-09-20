Meteorolojiden sağanak uyarısı
Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak göüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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