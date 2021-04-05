Metin Sipahioğlu: "Biz kendi şampiyonluklarımızın peşine düştük"
Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Denizlispor'u 1-0 yendikleri maçın ardından 1959 öncesi şampiyonluklara değindi.
TFF'nin başvuruyu reddetmesi durumunda yıldızları kaldırıp kaldırmayacakları sorulan Sipahioğlu, "TFF'den aksi bir karar verileceğine inanmak istemiyoruz. Federasyonun sitesinde bile ilk şampiyonun kim olduğu yazılı, aksi bir durum düşünmüyoruz, onu aksi bir durum çıktığında değerlendiririz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a da mesaj yollayan idareci, "Biz kendi şampiyonluklarımızın peşine düştük. Çok haklı olduğumuz bir davadayız, yadırganması gereken başka bir camianın kendi televizyonlarında saatlerce program yapıp, bizim hodri meydan çağrımıza yanıt vermemesi ve bir yandan da TFF'ye dilekçe yazması" dedi.
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