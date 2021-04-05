Selahattin Baki: "Tekrar söylüyorum, hodri meydan. Çıkın konuşalım"

05 Nisan 2021 Pazartesi, 21:41

Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki açıklamalarda bulundu.

İşte Selahattin Baki'nin açıklamaları...



Takımımızı ve Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu biliyorduk. İlk yarı iyi bir futbol ortaya koyamadık. İkinci yarı biraz daha mücadeleci ve isteyen bir Fenerbahçe olarak sahaya çıktı.

Ortaya iyi bir futbol koyamadık ama önemli bir galibiyet aldık. Psikolojik bir dönemeci döndük. Önümüzdeki maçı da inşallah alıp şampiyonluk teleffuz etmeye başlayabiliriz.

Hepimizin yaşı, aklı, hafızası yetiyor, nice puan kayıpları kapandı. Bu işler psikolojik rüzgar işidir. Fenerbahçe önemli bir psikolojik dönemeci döndü, önümüzdeki 1-2 maçı da aldığımızda rakibimiz Beşiktaş ve Galatasaray'ı rahatsız edecek. Ben inanıyorum.

Bu çocuklar bu şampiyonluğu istiyor. Gün geldi güzel futbol fragmanları ortaya koyduk, gün geldi iyi oynayamadık. Yeni sayfamızda inancımız sonsuz. Malatya deplasmanından sonra iyi bir sonuçla döndüğümüzde şampiyonluk inancını en üst noktaya taşıyacağız.

"HODRİ MEYDAN, ÇIKIN KONUŞALIM"

Galatasay Lisesi Müdürü'nün açıklamaları için, aklın yolu bir. Galatasaray Kulübü'ne dedik, istediğiniz platformda tartışalım dedik. 4 gün geçti, Galatasaray'dan cevap yok. Ben bir kez daha hodrimeydan diyorum, çıkalım, konuşalım.

Yönetimize geldiğimiz ilk sezon bir Bursa deplasmanı vardı, benzer bir gol yemiştik. Pozisyon benzer, hakem aynı. O gün vermişti, bugün iptal etti Cüneyt hoca. Gri pozisyonlarda hep Fenerbahçe aleyhinde sonuç çıkıyor tezimiz bugün bir kez daha tescillendi. Artık hataya yer yok.