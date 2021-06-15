Metiner eleştirdi, geri adım attı, hesabını kapattı

15 Haziran 2021 Salı, 16:01

AKP'li Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP döneminde zirve yapan çift maaşlı bürokratlar tartışmasına katıldı. Kamuoyunda rahatsızlık yaratan duruma tepki gösteren Metiner, "Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir" çağrısı yaptı. Metiner ilk mesajında, "Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir. Makamın kendisi zaten payedir. Başka paylarla örselenmesine izin verilmemelidir. Bugünkü ekonomik koşullarda toplumun vicdanını rahatsız eden bu tür bir uygulama, siyasi kırıma dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

TELEFON GELDİ, SİLDİ

Tweetten bir süre sonra bir açıklama daha yayımlayan AKP'li Metiner, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve eski AKP'li Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın kendisine ulaştığını ve iddiaları yalanladığını söyleyen Metiner, bir önce tweetini sildi. Metiner yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü eski vekil arkadaşımız Fahrettin Poyraz aradı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tiviti kaldırma gereği duydum. Başka söze gerek yok. Nokta.”

HESABINI DA KAPATTI

Metiner, bu açıklamanın ardından gelen tepkilere daha fazla dayanamayarak hesabını kapattığı görüldü.

8 ŞİRKETTEN 150 BİN TL GELİR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın kendine bağlı Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunu 4’ten 5’e çıkarıp, milletvekili iken danışmanlığını yapan kişiyi genel müdür yardımcısı olarak atadığı ve Poyraz’ın 8 şirketten 150 bin TL’yi bulan geliri olduğu öne sürülmüştü.

Konuyu ilk gündeme getiren isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “AKP’nin vekil eskisi Poyraz’ın sekiz şirketten 150 bin TL’yi bulan geliri var. ‘Milletvekili emeklisi olduğu için 16 bin lira emekli maaşı, 40 bin liraya yakın genel müdür maaşı, üç ayda bir ikramiye, ortalama üç maaş tutarında yılda bir teşvik primi, Gübretaş’tan huzur hakkı olarak aylık 10 bin lira, aylık sağlanan toplam fayda 56 bin 547 lira. Yurt dışı, yurt içi harcırahlarla birlikte asgari 150 bin lirayı geçiyor. Diğer yönetiminde olduğu şirketlerden de para almadığını iddia ediyor. Bunu bilemiyoruz. Tam 150 bin liraya yakın” demişti.