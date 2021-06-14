Mehmet Metiner'den AKP'ye çift maaş uyarısı: Siyasi kırıma dönüşebilir
AKP’li eski milletvekili ve Erdoğan’ın eski danışmanı Mehmet Metiner, bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmesi gerektiğini belirterek, iktidara "siyasi kırıma dönüşebilir" uyarısı yaptı.
AKP'li Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP döneminde zirve yapan çift maaşlı bürokratlar tartışmasına katıldı. Kamuoyunda rahatsızlık yaratan duruma tepki gösteren Metiner, "Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir" çağrısı yaptı.
Metiner'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"SİYASİ KIRIMA DÖNÜŞEBİLİR"
Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir. Makamın kendisi zaten payedir. Başka paylarla örselenmesine izin verilmemelidir. Bugünkü ekonomik koşullarda toplumun vicdanını rahatsız eden bu tür bir uygulama, siyasi kırıma dönüşebilir.
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