Metro İstanbul seferlerinde 'normalleşme' değişikliği

30 Temmuz 2021 Cuma, 11:10

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullulara duyurulur. Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek"