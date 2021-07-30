Metro İstanbul seferlerinde 'normalleşme' değişikliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Metro İstanbul seferlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbullulara duyurulur. Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek"
İstanbullulara duyurulur.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 30, 2021
Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek. pic.twitter.com/oBPfC0rBBj
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