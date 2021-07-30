Metro İstanbul seferlerinde 'normalleşme' değişikliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Metro İstanbul seferlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 11:10
Metro İstanbul seferlerinde 'normalleşme' değişikliği
Abone Ol google-news

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullulara duyurulur. Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek"


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler