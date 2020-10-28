Metro tüneli değil sanki karadelik: Metronun maliyeti yaklaşık 2 milyar 340 milyon lirayı aştı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 15:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ihalesini 2014 yılında yaptığı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 2016'da, en geç 2018 sonunda biteceği "müjdesini” verdiği Bakırköy-Kirazlı Metro hattı, hâlâ bitmediği gibi adeta kara deliğe dönüştü.

BUGÜNKÜ KURLA 2 MİLYAR 340 MİLYON LİRAYI AŞTI

Avro üzerinden ihalesi yapılan metronun, sözleşmesi yaklaşık 690 milyon lira imzalanmıştı. Bugünkü kura göre metronun maliyeti yaklaşık 2 milyar 340 milyon lirayı aştı.

Şantiyeleri İstanbulluya uzun zamandır sıkıntı yaşatan, Bakırköy İdo-Kirazlı Metro Hattı Revize Projesi, İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantı gündemine sunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü DLH Marmaray (İstanbul) Müdürlüğü’nün istediği imar planı değişikliğiyle imar planlarına yapılan itirazları görüşen Meclis, metro hattındaki değişiklikleri oybirliğiyle kabul etti.

İhalesi 13 Kasım 2014'te yapılan, ihale sözleşmesi 3 Mart 2015'te imzalanan ve temeli 11 Haziran 2016'da atılan Bakırköy İdo-Kirazlı Metro Hattı 9 kilometre uzunluğunda olacak. Bakırköy sahilinde Galleria’nın önünden başlayacak metro, Osmaniye, Bahçelievler Haznedar’dan geçerek Bağcılar Kirazlı’ya ulaşacak.

METRO’NUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

13 Kasım 2014'te düzenlenen, “Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” ihalesini, Aga Enerji Nakliyat Madencilik İnşaat firması almıştı. Bakanlığın 3 Mart 2015'te yaptığı sözleşmeye göre firma işi 241 milyon 931 bin 244 euroya tamamlamayı taahhüt etti. İmzalanan sözleşmeye göre metro inşaatı 25 Haziran 2018'e kadar tamamlanacaktı. Yine firmayla imzalan sözleşmeye göre, ihalenin euro karşılığı bedelinin 690 milyon 36 bin 294 lira olduğu kayda geçmişti. Haziran 2018’de tamamlanması gereken metrodaki inşaat çalışmaları hala devam ediyor. Sözleşmesi euro döviz kuru cinsinden imzalandığı için metronun bugün ulaştığı maliyet 2 milyar 341 milyon 894 bin 442 lira. Metronun biteceği tarihi göre de maliyetin daha da artacağı düşünülüyor.

DÖNEMİN BAŞBAKANI YILDIRIM 2018 SONUNDA BİTECEK DEMİŞTİ

2016 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Hayırlı uğurlu olsun. 2018'in en geç sonunda, artık Bakırköy İDO İskelesi'nden Kirazlı'ya kadar, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Bahçelievler ve Kirazlı'ya kadar, tam 9 kilometre metro yerin altından, 40-50 dakikada buraya geliyordunuz, şimdi artık 10 dakikada geleceksiniz, 10 dakikada da gideceksiniz. İstanbul, Türkiye'nin özetidir ve mozaiğidir. İstanbul'a hizmet etmek adeta ibadet gibidir. Halka hizmet Hakk'a hizmettir. İstanbul, medeniyet, kültür, tarih, ilim, irfan ve ticaret şehridir.”



