Metropolis Antik Kent’te tiyatro coşkusu

20 Ağustos 2021 Cuma, 11:07

Torbalı Belediyesi, ‘Metropolis Tiyatro Festivali’ adı altında ilçede bir ilki gerçekleştiriyor. Toplamda 4 gün sürecek olan festival dün saat 17:00’da eski Torbalı Belediye Meydanı’nda pandomim ve canlı heykel gösterisiyle başladı. Gösterinin hemen ardından Cemali Tuncer Caddesi’nde Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın, meclis üyeleri, ünlü sanatçılar Tarık Pabuççuoğlu, Salih Kalyon, Adnan Biricik, Erhan Yazıcıoğlu, tiyatro ekipleri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleşti. Kortej yürüyüşü Torbalı Mahallesi Meydanı’nda sona ererken, alanda Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Salih Kalyon, Adnan Biricik, Erhan Yazıcıoğlu konuşma yaptı. Başkan Tekin’in konuşma yaptığı esnada Torbalı Belediyesi maraton koşucusu olan Tuncay Saraç, Metropolis Antik Kent’ten devraldığı bayrağı yaklaşık 7 kilometre koşarak Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin’e teslim etti. Başkan Tekin de bayrağı etkinlik alanında bulunan bir çocuğa teslim ederek, tiyatronun geleceği gençlere emanet mesajını verdi.

BAŞKAN TEKİN’DEN TEŞEKKÜR

Torbalı Mahalle Meydanı’nda etkinlikler sona ererken, akşam saat 21:00’da Metropolis Antik Kent’te Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin, Nazım Hikmet’in hayatından kesitlerin anlatıldığı “Aslolan Hayattır” oyunu sergilendi. Yaklaşık 2 bin vatandaşın takip ettiği gösteri ayakta alkışlandı. Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, tiyatro ekibine sergilemiş oldukları gösteri için teşekkür ederek, “Elinize, ayağınıza, yüreğinize sağlık. Binlerce yıl sonra Metropolis Antik Kent’imiz, vatandaşlara kapısını açarak bu güzel oyunla ‘Merhaba’ dedi. Bu güzel oyunda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İlçemizin mirası olan Metropolis Antik Kent’te etkinliklerimizi önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ise yaptığı açıklamada “Böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bizi ağırlayan ve oyunumuzun bu güzel Antik Kent’te sahnelenmesine vesile olan başta Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Tekin, Tiyatro Festivali kapsamında etkinliklerin 22 Ağustos Pazar gününe kadar devam edeceğini belirterek, bütün Torbalılı vatandaşları etkinliklere davet etti.

BUGÜNKÜ ETKİNLİKLER

Tiyatro Festivali kapsamında etkinlikler bugün de devam edecek. İlk olarak Ayrancılar’da saat 14:00’da Suyun Başı Mesire Alanı’nda “Kırmızı Başlıklı Kurt” isimli çocuk tiyatrosu sergilenecek. Saat 16:00’da Koruluk Beyaz Kafe’de Sarıyer Belediyesi Tiyatro ekibi “Kalemler” isimli oyun sahnelenecek. Saat 19:00’da Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı’nda usta oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Salih Kalyon, Adnan Biricik ve Erhan Yazıcıoğlu “Sanata Adanmış Yıllar” söyleşisini gerçekleştirecek. Son olarak da saat 21:00’da Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı’nda Maltepe Belediyesi Tiyatro Ekibi “Memurun Faslı” isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.