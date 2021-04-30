MetroPOLL'den son anket! 'Her 10 kişiden 8'i lebaleb AKP kongrelerini doğru bulmadı

30 Nisan 2021 Cuma, 09:14

AKP kongrelerinden kamuoyuna yansıyan görüntüler, Covid-19 kurallarına uyulmadığını ortaya koymuştu. Koronavirüs sürecinde yapılan kongerelere tartışma yaratmıştı.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından "Çok kalabalık kongrelere halkın bakışı..." notuyla yapılan son anketi paylaştı.

Katılımcılara 'pandemi döneminde siyasi partilerin kongre ve toplantılar yapmasını doğru buldunuz mu?' sorusu yöneltildi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 79'U DOĞRU BULMADI

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 79’u pandemi sürecinde yapılan AKP kongrelerini doğru bulmadığını belirtti. Kongrelerin pandemi döneminde düzenlenmesini doğru bulanların oranı yüzde 14. Kongrelere yüzde 94.6’yla en çok İYİ Parti seçmeni karşı çıkarken en az karşı çıkan yüzde 24.9’la AKP seçmeni.

MetroPOLL Araştırma'nın 'Kongreler' başlığıyla yayımladığı araştırma şöyle: