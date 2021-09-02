Metropoll'ün son anketi Devlet Bahçeli'nin açıklamasını akıllara getirdi

02 Eylül 2021 Perşembe, 09:42

MetroPOLL’ün geçen ayın son haftasında 28 kentte 1717 kişi ile yapıldığı “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasının sonuçlarını araştırma şirketinin sahibi Özer Sancar açıkladı.

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevapların partilere dağlımı şöyle oldu:

AKP: Yüzde 25.4

CHP: Yüzde 18.5

İYİ Parti: Yüzde 11.5

HDP: Yüzde 9.8

MHP: Yüzde 8.9

Saadet Partisi: Yüzde 1.2

Memleket Partisi: Yüzde 1

DEVA Partisi: Yüzde 0.7

Yüzde 7.3'lük kesim ‘kararsız’ olduğunu belirtirken, yüzde 6.3 ‘protesto oy’, yüzde 7.7 de ‘cevap yok’ dedi.

İKİ İTTİFAK ARASINDA İKİ PUAN VAR

Bu verilere göre AKP-MHP'den oluşan Cumhur İttifakı yüzde 34, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı ise yüzde 32 oy oranına sahip gözüküyor. 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi'nde Cumhur İttifak’ı yüzde 53.66'ya, Millet İttifakı ise yüzde 33.95'e ulaşmıştı.

BAHÇELİ SON NOKTAYI KOYDU

Yüzde 9.8 alan HDP ve yüzde 8.9 MHP’nin yüzde 8.9’la baraj altında kaldığı görüldü. Dün bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Siyasi gündemi meşgul eden sadece seçim sistemi ve barajın ne olacağı değil, zillet ittifakının siyasi düşkünlüğü, bu zihniyetin üslubuna ambargo koyan tehlikeli kirliliktir.”