Mezarları ateşe verdiler
Erzurum'un merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca Mezarlığı'nın bir bölümü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Yangında alandaki mezarlar zarar gördü.
Erzurum'da Merkez Aziziye ilçe çıkışındaki Ilıca Mezarlığı'nın büyük bölüm kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Yangında alandaki mezarlar zarar gördü. Kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret için gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
Yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen Hamdullah Sekmen (66) zarar gören mezarları görünce çok üzüldüğünü söyledi. Önceki yıllarda yine mezarlıkta yangın çıktığını vurgulayan Sekmen, "Burada babam, annem, kızım ve oğlumun mezarı var. 10 gün önce geldiğimde buraların yakıldığını gördüm. Büyük bölümü yanmış. Ağaçlar yanmış altındaki canlılar da yok edilmiş. Yakan kişileri Allah'a havale ettim. Bunu yakanın da annesi, babası, dedesi, ninesi vardır. Ne amaçla yakmışlar bilmiyoruz. Bazı alanları yakmış, diğer bölgelere dokunmamışlar. Söylenecek söz bulamıyorum." diye konuştu.
Mezarlık demirlerini boyamak için geldiğini belirten Serkan Kızılkula (42) ise insanların ölüye dahi saygısının kalmadığını ifade etti. Toprak altındaki canlıların da yok edildiğini söyleyen Kızılkula, "Mezar altındakiler artık ölmüş hadi onlara saygıları yok, hayvanlara da değer vermiyorlar. Bu zamanda ne yazık ki dirileri canlı canlı yakmaya başlamışlar. Buradaki toprak altındakiler zaten ölmüş. Düşünen bir insan olsa bunları yapmaz. Görünce çok üzüldüm" dedi.
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