Kendi maçına bahis oynadığı iddia edilmişti: Başsavcılıktan Eren Elmalı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Atilla Türker, Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı'nın Kasımpaşa forması giyerken kendi takımının maçına bahis oynadığını iddia etmişti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yayımlayarak bahis soruşturmasında incelemenin devam ettiğini belirtti.

Başsavcılık ayrıca adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğunun altını çizdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Sosyal medyada Eren Elmalı isimli futbolcunun kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğuna dair yapılan paylaşımlarla ilgili olarak:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

CEZASINI TAMAMLAMIŞTI

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayarak geçen pazartesi günü oynanan Trabzonspor maçında forma giymişti.