Mezarlık manzaralı huzurevi

20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:54

Fatsa'nın Efkaf mahallesinde yaklaşık 1 yıl önce yapımı tamamlanan Fatsa Huzurevi'nin arka tarafındaki pencereler asri mezarlığı görüyor.

Huzurevinde kalanlar her gün mezarlığı ziyaret edenler ve cenaze defin işlemleriyle karşılaşıyor.

Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, asri mezarlığın geçmişinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek, "Asri mezarlığımızın yanına huzurevi yapıldı. Mezarlık ile huzurevi yan yana olduğu için de mutluyuz. Huzurevi de ilçemiz için gerekliydi. Yaklaşık 70 kişilik kapasitesi var, yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet” dedi.

Burgu, "Huzurevinde kalan insanlar daha çok yaşamak istiyor. Akıllarına ölüm geliyor. Yolun kenarında olduğundan da her geçen dua okuyor. Huzurevine yaptığım ziyaretlerde orada kalanlar mezarlığı görünce akıllarına ölüm geldiğini ve daha güzel yaşamak istediğini söylüyorlar” diye konuştu.