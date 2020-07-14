MHP, 15 Temmuz öncesinde hatırladı: Siyasi ayak hala tespit edilemedi

14 Temmuz 2020 Salı, 15:52

MHP'li Yıldız, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 4’üncü yıldönümünde MHP’ye yakın Türkgün gazetesine konuştu. FETÖ'nün siyasi ayağının tespit edilememesinin vicdanları yaraladığını belirten Yıldız, "Yurtta Sulh Konseyinin askeri kanadı bellidir. Ancak sivil, siyasi ve bürokrasi kanadı henüz deşifre edilememiştir. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi yönetecek olanlar kimlerdi bu sorunun cevabı bulunmalıdır" diye konuştu.

DEŞİFRE EDİLEMEDİLER

Yıldız şunları söyledi:

“Bu çete, devlet ve toplum hayatımızı sarmalamış, TSK, yargı, emniyet, kamu kurum ve kuruluşları, basın ve yayın organları, sosyal medya, üniversiteler ve eğitim kurumları, iş dünyası, siyaset kurumu ve siyasi partilere sızmıştır. Bugüne kadar açılan 289 darbe girişimi davasından 275’inde karar verildi, 14 dava ise halen devam etmektedir. Sona eren davalarda 4 bin 130 sanık hakkında mahkûmiyete hükmedilmiştir. Bunların 1.315’i ağırlaştırılmış müebbet, 1.217’si müebbet, geri kalan 1.598’i ise süreli hapis cezasıdır. FETÖ’cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların hesabını vermekte, kararlar milletimizin vicdanını rahatlatmaktadır.

Ancak siyasi ayağın halen daha tespit edilememesi ve ortaya çıkarılamaması vicdanları yaralamaktadır. Yurtta Sulh Konseyinin askeri kanadı bellidir. Ancak sivil, siyasi ve bürokrasi kanadı henüz deşifre edilememiştir. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi yönetecek olanlar kimlerdi bu sorunun cevabı bulunmalıdır.”

MUHALEFETİN ÖNERGESİNİ AKP-MHP REDDETMİŞTİ

FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda İYİ Parti tarafından 19 Temmuz 2018’de TBMM Başkanlığı’na sunulan FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi, AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

Teklifin reddedildiğini İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından duyurarak "FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına dair verdiğimiz araştırma önergemiz Ak Parti oylarıyla reddedildi. Seçim meydanlarında atılan onca iftiranın hilafına iktidardaki arkadaşlarımızın bu tutarsızlığını da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz” demişti.