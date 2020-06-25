MHP'den ihraç ediliyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu belediye başkanları listelerinden düşürdüklerini duyurdu.
Sivas’ın Hafik ilçesine belediye başkanı olmak için 20 yıl içinde 3 farklı partiden 5 kez seçime giren Selahattin Çuhadaroğlu, 31 Mart seçimlerinde MHP’den seçildi ancak şimdi de partisinden ihraç ediliyor.
gazeteduvar'ın haberine göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çuhadaroğlu’nu belediye başkanları listelerinden düşürdüklerini duyurdu. Durmaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ihraç gerekçesi olarak, “31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığı’na seçilen Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür” açıklamasını yaptı.
Çuhadaroğlu için Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi Belediye Başkanı Birol Şahin’e işletilen süreç izlenecek. MHP’li belediye başkanları listesinden çıkarılan Şahin için daha sonra disiplin ve partiden ihraç gibi resmi prosedür işletilmişti.
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