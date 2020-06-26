MHP’li Enginyurt’tan Arınç’a: Cumhurbaşkanının sırtındaki kambur sensin
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’a “MHP, Ak Partinin sırtın da yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?" sorusuna verdiği "Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içim de kalsın" sözüne tepki gösterdi. Enginyurt, “Cumhurbaşkanının sırtında bir kambur varsa, Bülent Arınç sensin! MHP’liler kimsenin sırtında kambur olmamıştır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, özel bir televizyon kalanının yayınına katıldı. “MHP, Ak Partinin sırtın da yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?" sorusuna Arınç, “Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içim de kalsın" yanıtını verdi. Arınç’a MHP’den ilk tepki Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi.
Enginyurt, Twitter hesabından 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatarak, “Sen yoksun yanında da başarısız mı? Sen var mıydın 24 Haziran’da? 24 Haziran’da MHP, Cumhur İttifakı vardı” dedi. Enginyurt, Arınç’ın “aynı düşüncedeyim” demek istediğini vurgulayarak, “Eğer Cumhurbaşkanının sırtında bir kambur varsa, Bülent Arınç sensin! MHP’liler kimsenin sırtında kambur olmamıştır. Ülkücüler ve Türk milliyetçileri olarak sana hakkımızı helal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Enginyurt yaptığı ayrı paylaşımda ise “Bülent efendi, içinde taşıdığın pis fikirlerini biz biliyoruz.Ülkücü ve MHP düşmanısın.Yazıklar olsun” dedi.
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