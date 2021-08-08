MHP’li Yönter bu kez Barış Atay'ı hedef aldı

08 Ağustos 2021 Pazar, 17:54

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in yangın noktalarından canlı yayın yaparak yetkililere çağrıda bulunan Şahan Gökbakar’ı hedef almasının ardından kendisine de suçlamalar yöneltmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından Gökbakar’ın videosunu paylaşan Atay, ''Şahan Gökbakar ‘Recep İvedik hayali bir karakter, yaşamıyor’ diyerek anlatmaya çalışmış. Fakat, yaşıyor(lar) İzzet Ulvi Yönter’e bakınca daha net anlıyorsunuz. İşte o da kravat takmış, traş olmuş, makam sahibi versiyonu'' ifadelerini kullandı.

'HAYSİYET YOKSUNUDUR'

Atay’ın kendisiyle ilgili tweetini alıntılayan Yönter de, “Kim kiminle yürüyor bellidir! Barış Atay, terörizmin mazbata almış halidir! Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş haysiyet yoksunudur! Ha dağdaki eşkıya ha senin gibi Meclis’e yuvalanmış müptezeller… Aranızda hiçbir fark yoktur… Sana bakınca görülen sadece ihanettir” dedi.

'GÜNLÜĞÜNE YAZABİLİRSİN'

Atay da Yönter’in kendisiyle ilgili tweetini alıntılayarak, “Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin” yanıtını verdi.