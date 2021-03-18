MHP'nin yeni MYK'sında dikkat çeken isimler

18 Mart 2021 Perşembe, 17:29

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi. 1277 delegenin tamamının oyunu alan Bahçeli, yeniden MHP Genel Başkanı seçildi.

Kurultayla birlikte partinin yönetim organı olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da belirlendi. MHP MYK'da dikkat çeken isimler yer aldı.

DOĞAN ÖZ VE BAHÇELİEVLER KATLİAMI SANIĞI

MHP MYK'ya giren isimlerden biri İbrahim Çiftçi oldu.

Çiftçi, Bahçelievler katliamı ve Doğan Öz cinayetlerinden yargılanmıştı.

Savcı Doğan Öz, 24 Mart 1978’de öldürülmüş, 8 Ekim 1978 tarihinde de Bahçelievler katliamında TİP’li yedi genç hunharca katledilmişti. Doğan Öz’ün katledilmesiyle ilgili olarak İbrahim Çiftçi için dört kez idam cezası verilmiş, itiraz üzerine Askeri Yargıtay Ceza Genel Kurulu bozma kararı verip tahliyesini sağlamıştı. 1 No’lu Ankara Askeri Sıköyenetim Mahkemesi, üst mahkemenin verdiği beraat kararına uymuştu.

Beraat kararı gerekçesinde, “Sanık İbrahim Çiftçi’nin maktul Doğan Öz’ü taammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görülmüş, ancak Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararı mahkememizi bağlayıcı nitelikte bulunduğundan sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki 7/8’lik oyçokluğuna dayanan bozma ilamına uyularak sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle sanık İbrahim Çiftçi’nin beraatına karar verilmiştir” denildi. Tahliye kararına Doğan Öz’ün ailesi kadar, İbrahim Çiftçi de inanamamıştı. Nitekim, Çiftçi’nin tahliye kararı kendisine aktarıldığında “Hayır çıkmıyorum, beni öldüreceksiniz” dediği basına yansımıştı.

KEMAL TÜRKLER CİNAYETİ SANIĞI KİMLİĞİNİ KULLANDI

MYK'da yer alan isimlerden birisi de Tamer Osmanağaoğlu.

Katledilen DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in faili olan Ünal Osmanağaoğlu, 1979’da kardeşi Tamer Osmanağaoğlu’nun kimliğiyle yurtdışına kaçmıştı.

1992’de Türkiye’ye gelen Ünal Osmanağaoğlu, yurda girişte gözaltına alınmış, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılmıştı. Hakkındaki gıyabi tutuklama kararına karşın ancak 1996 yılında sanık yapılan Osmanağaoğlu’nun Kuşadası’nda kardeşi Tamer Osmanağaoğlu’nun kimliği ile yeni bir hayata başladığı ortaya çıkmıştı.

DANIŞTAY SALDIRISINDA ADI GEÇMİŞTİ

MHP’nin yeni MYK’sındaki bir diğer isim ise Tarkan Toper.

Toper’in adı, 17 Mayıs 2006'da gerçekleştirilen Danıştay saldırısının Ergenekon davasıyla birleştirilmesiyle birlikte gündeme gelmişti.

Danıştay saldırganı Alparslan Arslan’ın saldırıdan bir gün önce Toper’i, Ankara’daki bürosunda ziyaret ettiği ortaya çıkmış ve dönemin mahkeme başkanı Köksal Şengün’ün “Alparslan Arslan’ın Ankara’ya geldikten sonra sizinle olan ilişkinizi anlatınız” sorusuna Toper, şu yanıtı vermişti:

“Saldırıdan bir gün önce beni aradı. Ankara’da olduğunu ve görüşmek istediğini söyledi. Öğleye doğru Ankara Demirtepe’deki ofisime geldi. Yorgun görünüyordu. Yemek söylemek istedim ama ‘Midem rahatsız’ diyerek, kabul etmedi. Çay bile içmedi. Okuduğum ‘Da Vinci’nin şifresi’ ve kıyamet alametleriyle ilgili kitaplara ilişkin 30 dakika kadar sohbet ettik. İşleri olduğunu söyledi. Ben akşam işinin bitip bitmeyeceğini sordum. O da bana ‘İşim biterse ararım’ diye yanıt vererek ofisimden ayrıldı. Akşam 19.00 gibi ofisten çıkınca kendisini aradım. İşi bittiyse yemeğe gidebileceğimizi söyledim. Bir kafede buluştuk. O da arabasıyla gelmişti. Ben arkadaşım Koray Yılmaz’a da söz vermiştim. Alparslan’ın arabasını bırakıp akşam 20.00 civarında Yıldız semtindeki Koray Yılmaz’ın ve yanındaki bayan arkadaşının bulunduğu bir restorana yemeğe gittik.”