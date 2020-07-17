Michelle Obama da podcast modasına uydu

17 Temmuz 2020 Cuma, 12:00

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından kurulan Higher Ground adlı medya yapım şirketinin ilk projesi Michelle Obama’nın podcast serisi oldu. The Michelle Obama Podcast 29 Temmuz’da Spotify üzerinden dinleyicilerle buluşacak.

Michelle Obama’nın arkadaşları, aile fertleri ve omuzdaşlarıyla sohbetlerini yayınlayacağı podcast serisi, Obama’nın deyişiyle “kardeşlerimizden yakın arkadaşlarımıza, eşlerimize, ebeveynlerimze, akıl hocalarımıza dek bizleri şekillendiren tüm ilişkilere, kendimizle ve sağlığımızla olan ilişkilere” odaklanacak.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Michelle Obama şunları söyledi: “Umarım bu sohbetler serisi anlamlı konuları irdelememize ve kendi hayatlarımızda yanıt aradığımız birçok soruyla baş etmemize yarar. Belki de en önemlisi bu podcast dinleyicilere yeni sohbetler -zor sohbetler- için kapı açar ve meselelerini gerçekten konuşmaları gereken kişilerle konuşmalarını sağlar. Birbirimizi ancak bu şekilde anlar ve karşımızdakiyle ancak böyle empati kurabiliriz.”

Michelle Obama’nın podcast’ine katılacaklar arasında annesi Craig Robinson, ünlü sunucu Conan O’Brien, Başkan Obama’nın eski danışmanı Valerie Jarrett, gazeteci Michele Norris gibi isimler de olacak.



