Miha Zajc'a sürpriz talip

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:50

Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Yununistan ligi şampiyonu Olympiakos, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Miha Zajc'ı radarına aldı.

Yunan basınından Page News'in haberine göre Olympiakos, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı transfer etmek için harekete geçti.



Bu sezon sarı lacivertli takımla 17 maça çıkan Sloven oyuncunun, Olympiakos'un transfer listesine girdiği öne sürüldü. Yunanistan'da şampiyonluğunu ilan eden Olympiakos, yeni sezon öncesi kadrosunu Miha Zajc ile güçlendirmeyi amaçlıyor.

COMOLLİ GETİRMİŞTİ Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin sportif direktörlük yaptığı dönemde Empoli'den 3,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Zajc, 16 maçta forma giydiği ilk sezonunda 4 gol 1 asistlik performans göstermişti. Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen ve forma şansı bulamayan Sloven oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de yalnızca 10 maçta 354 dakika forma şansı bulan Zajc, rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Zajc, Türkiye Kupası'ndaki 7 maçta ise 1 gol ve 1 asist kaydetti.