Milan taraftarının baskıları Gianluigi Donnarumma'yı ağlattı!
Gelecek sezon Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma Milan taraftarının hedefi haline geldi.
Serie A'da uzun süre şampiyonluk mücadelesi vermesine rağmen son dört haftaya girilirken Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Milan'da Gianluigi Donnarumma belirsizliği sürüyor.
Takımıyla sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz uzatmayan 22 yaşındaki kaleci yol ayrımında gibi görünüyor.
Cumartesi Milan taraftar grubu Curva Sud'dan bir heyet, Juventus'a transferi gündemde olan ve önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda hayati önem taşıyan Juventus maçında kaleyi korumasını istemedikleri Donnarumma ile konuşmak için Milanello'ya çıkartma yaptı ve genç kaleciden sözleşme yenilemesi istendi.
Curva Sud'dan gelen teklifi geri çeviren Donnarumma, henüz hiçbir sözleşme teklifini kabul etmediğini ve geleceğine karar verecek olan kişinin kendisinden başkası olmayacağını söylese de bu toplantıdan gözyaşları içinde ayrıldı.
Milan'dan yıllık 10 milyon euro isteyen ancak bu talebi kabul görmeyen Donnarumma'nın 30 Haziran'da sona erecek kontratının ardından kulüpten ayrılması bekleniyor.
STEFANO PİOLİ NE SÖYLEDİ?
Öte yandan Donnarumma'nın sözleşmesinin son gününe dek takımın bir numaralı kalecisi olacağının altını çizen Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli de 2-0 kazandıkları Benevento maçının ardından oyuncusuna sahip çıkmıştı:
"Donnarumma harika bir profesyonelliğe sahip. Hepimizin olması gerektiği gibi sakin ve önümüzdeki maçlara odaklanmış durumda. Şu anda geleceğe dair spekülasyonlar yerine pozitifliğe ve konsantrasyona ihtiyacımız var."
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