Milas’ta orman yangını
Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Alazeytin Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler 3 arazöz ile karadan müdahaleye başlarken, havadan da 3 helikopter alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.
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