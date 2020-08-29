Milli basketbolcu Bahar Çağlar dünya evine girdi

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:49

BOTAŞ ve Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı oyuncusu Bahar Çağlar, Emin Ökten ile İstanbul’da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğün töreninde Ökten Şirketler Grubu Başkan Vekili Avukat Emin Ökten ile hayatını birleştiren milli basketbolcu Çağlar’ı milli takımdan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Çiftin şahitliklerini BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran, BOTAŞ’ın milli oyuncusu Tilbe Şenyürek, antrenör Mehmet Kabaran, Turgut Ünlü ve Gültekin Demir yaptı.

Pandemi nedeniyle önlemlerin alındığı davete ailelerin yakın dostları da eşlik etti.