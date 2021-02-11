Milli boksörler Macaristan’da yarı finalde

11 Şubat 2021 Perşembe, 09:00

Macaristan’ın Debrecen şehrinde düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası’nda çeyrek final müsabakaları sonunda 4 sporcumuz yarı finale yükseldi. Erkeklerde 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Berat Acar, kadınlarda da 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli yarı finale yükseldi.

Erkeklerde 69 kilo çeyrek final müsabakasında ringe çıkan Necat Ekinci, Cezayirli rakibi Jugurtha Ait Bekka’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. +91 kilo çeyrek final müsabakasında ringe çıkan Berat Acar ise, Macar rakibi Tizian Anselment’i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kadınlarda 51 kilo çeyrek final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Romen rakibi Lacramioara Perijoc’u mağlup ederek yarı finale yükseldi. 69 kilo çeyrek final müsabakasına çıkan Busenaz Sürmeneli de, Kazak rakibi Dariga Shakimova’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

69 kiloda Tuğrulhan Erdemir sakatlığından dolayı çeyrek final müsabakasında ringe çıkmadı.

65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası’nda 11 Şubat Perşembe günü yarı final müsabakaları, 12 Şubat Cuma günü final müsabakaları oynanacak.



