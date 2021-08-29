Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer görevden aldı, AKP'li vekil tepki gösterdi
Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer’in yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından görevden alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer’in görevinden alınmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, görev değişikliklerinde istişare yapma çağrısında bulundu.
Fakıbaba, “Gidenin neden gittiğini, gelenin nasıl geldiğini bilmediğimiz bir kararı halkımıza izah etmemizin zorluğunu sizinle paylaşmak istedim” dedi.
"İZAH ETMEK ZORUNLUĞUNU PAYLAŞMAK İSTEDİM"
Fakıbaba’nın, Milli Eğitim Bakanı Özer’e sosyal medya hesabından yaptığı çağrı şöyle:
“Şanlıurfamızın çok önemli eğitim sorunları olduğunu biliyorsunuz. Bu sorunların çözümü adına atılacak her adım, şehrin milletvekili olarak bizim için de çok önemlidir. Çünkü halkımıza karşı sorumlu olan ve hesap veren milletvekilleridir. Şehrimizin ciddi eğitim sorunlarını çözmek adına; Milli Eğitim Müdürlüğü değişikliği de dahil atılacak adımlarda milletvekili olarak bizimle de istişare etmek ve sorumluluk paylaşımı hepimizin yararına olur. Gidenin neden gittiğini, gelenin nasıl geldiğini bilmediğimiz bir kararı halkımıza izah etmemizin zorluğunu sizinle paylaşmak istedim.”
Sayın Milli Eğitim Bakanımız; modern yönetimde başarı için sorumluluğu olan her kesi sürece katmak ve gerekli istişareyi yapmak şarttır... pic.twitter.com/VMcAtDfhtF— Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA (@aefakibaba) August 29, 2021
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