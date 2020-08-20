Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'teşekkür' mesajı
Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin 21 Eylül'e ertelenmesinin ardından Twitter'da "okulları birlikte açacağız" kampanyası oluşturan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı geldi.
Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin 21 Eylül'e ertelenmesinin ardından Twitter'da "okulları birlikte açacağız" kampanyası oluşturan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisine destek verenlere Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak teşekkür etti.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte #okullarıgüvenleaçacağız"
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